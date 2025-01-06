СМИ: В регионах вводится три диапазона потребления электричества
В России рост тарифов на электроэнергию затронет большинство регионов, сообщает «Прайм» со ссылкой на доцента базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления Москвы РЭУ имени Плеханова Дмитрия Осянина.
По его словам, с 1 января вводят три диапазона потребления электроэнергии. К первому будут относиться те, кто потребляет до 3900 киловатт-час в месяц. Стоимость для них составит шесть рублей за киловатт-час (прирост 12%).
Ко второму диапазону отнесут россиян, которые расходуют за один месяц от 3900 до 6000 киловатт-час. Они будут платить не ниже экономически обоснованного показателя.
Третий диапазон затронет граждан, которые тратят в месяц более 6000 киловатт. Для них тариф на электроэнергию будет как у коммерческих потребителей.
Отмечается, что с июля текущего года тарифы проиндексируют в среднем на 12%. Стоимость электроэнергии будет составлять от 3,71 до 10,23 рубля за киловатт-час.
Ранее стало известно, что с 1 января в 10 регионах РФ запрещен майнинг, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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