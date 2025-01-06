СМИ: В регионах вводится три диапазона потребления электричества

По его словам, с 1 января вводят три диапазона потребления электроэнергии. К первому будут относиться те, кто потребляет до 3900 киловатт-час в месяц. Стоимость для них составит шесть рублей за киловатт-час (прирост 12%).

Ко второму диапазону отнесут россиян, которые расходуют за один месяц от 3900 до 6000 киловатт-час. Они будут платить не ниже экономически обоснованного показателя.

Третий диапазон затронет граждан, которые тратят в месяц более 6000 киловатт. Для них тариф на электроэнергию будет как у коммерческих потребителей.

Отмечается, что с июля текущего года тарифы проиндексируют в среднем на 12%. Стоимость электроэнергии будет составлять от 3,71 до 10,23 рубля за киловатт-час.

Ранее стало известно, что с 1 января в 10 регионах РФ запрещен майнинг, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

