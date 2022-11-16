Число работающих пенсионеров в России сократилось до минимума

Негативную динамику показывает число работающих пенсионеров в России с 2016 года: тогда их стало меньше сразу на 5,38 млн по сравнению с 2015 годом. В дальнейшем ежегодное снижение колебалось в диапазоне от минус 430 тыс. до минус 210 тыс. человек.

В нынешнем году статистика позволяет проследить изменение числа работающих пенсионеров поквартально: в январе—марте их стало меньше на 100 тыс. человек относительно минувшего года, но уже в следующем квартале показатель отыграл падение и вернулся к отметке 8,51 млн. В третьем квартале количество работающих пенсионеров снова сократилось больше чем на 400 тыс., до 8,1 млн человек.

Число неработающих пенсионеров в третьем квартале, наоборот, выросло сразу на 320 тыс. человек - до 33,8 млн. При этом общее количество получателей пенсий по итогам третьего квартала сократилось на 93 тыс. человек. Большая часть работающих пенсионеров перешла в статус неработающих.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» рассказывал о том, что в России появится выплата пенсионерам, которые ухаживают за больными и немощными родственниками.



