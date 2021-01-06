Стало известно количество россиян, получивших вакцину «Спутник V»
Российский фонд прямых инвестиций сообщил в своём Твиттере, что более одного миллиона россиян уже вакцинировано от коронавируса препаратом «Спутник V».
Вакцина против коронавирусной инфекции «Спутник V», которая была разработана «НИЦЭМ им. Н.Ф.Гамалеи», является первой зарегистрированной вакциной от COVID-19 в мире. В настоящее время заявки на приобретение российского препарата поступили от более чем 50 стран.
Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко отметил, что на данный момент есть три вакцины, разработанные российскими учёными, сообщает RT. По его словам, необходимо наладить их системное производство.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru