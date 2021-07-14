Стало известно, когда выплатят деньги на школьников
Семьи с детьми школьного возраста начнут получать единовременные выплаты с 16 августа, сообщил РИА Новости глава Минтруда России Антон Котяков.
Большинство россиян получат деньги именно в этот день. Выплаты будут отправлять с середины августа для того, чтобы семьи успели подготовить своих детей к школе. Россияне смогут получить 10 тысяч рублей за одного школьника в качестве господдержки.
Для этого нужно заполнить заявление в Пенсионном фонде до конца октября. Отправить документы можно уже с 15 июля. Большинство граждан уже имеют предзаполненную версию заявления в личном кабинете на портале госуслуг. Жителям стоит только перепроверить данные и отправить их в ПФР.
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