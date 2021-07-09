Пострадавшим от подтоплений жителям Краснодарского края выплатят 445 млн рублей

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление, согласно которому жителям пострадавших из-за непогоды муниципалитетов региона выплатят материальную помощь на общую сумму 445 миллионов рублей, сообщает пресс-служба администрации Кубани.

В сообщении говорится, что средства на единовременную материальную и финансовую помощь будут выделены из краевого бюджета. Деньги получат жители Сочи, Геленджика, Горячего Ключа, а также Туапсинского, Северского и Славянского районов, которые частично или полностью утратили имущество первой необходимости.

Ранее в результате ливней, которые обрушились на Краснодарский край в начале недели, в 22 населенных пунктах региона оказались подтопленными более тысячи домовладений.

