Стало известно, когда в Центральную Россию придут первые заморозки

По его словам, в ближайшее время в этой части России температура воздуха не будет опускаться ниже нуля.

Отмечается, что наступлению заморозков способствует приход антициклона, когда температура воздуха опускается до отрицательных значений в тихую и безоблачную погоду, а не в дождливую и ветреную.

