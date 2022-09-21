Стало известно, когда в Центральную Россию придут первые заморозки

В Центральной России наступление заморозков ожидается в первых числах октября, сообщает радио Sputnik со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Александра Синенкова.

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По его словам, в ближайшее время в этой части России температура воздуха не будет опускаться ниже нуля.

Отмечается, что наступлению заморозков способствует приход антициклона, когда температура воздуха опускается до отрицательных значений в тихую и безоблачную погоду, а не в дождливую и ветреную.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПогодаЗаморозки
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