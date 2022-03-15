Стало известно, когда в Москве откроют летние веранды

По данным источника, сейчас в городе работает более 70 кафе с верандами, установленными по индивидуальному проекту.

При этом начальник Государственной инспекции по недвижимости Владислав Овчинский рассказал, что количество нарушений при размещении сезонных веранд по сравнению с 2020 годом сократилось в полтора раза.