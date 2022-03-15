Стало известно, когда в Москве откроют летние веранды
Летние веранды в кафе и ресторанах Москвы откроют 1 апреля. Об этом говорится на официальном сайте мэра столицы.
Отмечается, что владельцы общепита могут начать монтаж и обустройство территории уже сейчас.
Руководитель столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк рассказал, что в Москве насчитывается более 3 тысяч 320 летних кафе. По его словам, все веранды должны быть внесены в городскую схему размещения.
По данным источника, сейчас в городе работает более 70 кафе с верандами, установленными по индивидуальному проекту.
При этом начальник Государственной инспекции по недвижимости Владислав Овчинский рассказал, что количество нарушений при размещении сезонных веранд по сравнению с 2020 годом сократилось в полтора раза.
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