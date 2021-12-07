Продлен «желтый» уровень погодной опасности в Москве
Синоптики продлили «желтый» уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы, сообщает Гидрометцентр России.
Ранее предупреждение о гололедице и порывистом ветре действовало до 12:00 среды.
Теперь «желтый уровень» погодной опасности в столице и области действует до 22:00 8 декабря.
Как сообщалось, заток холодных воздушных масс перемещается восточнее на Урал и не затронет Москву, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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