Продлен «желтый» уровень погодной опасности в Москве

Ранее предупреждение о гололедице и порывистом ветре действовало до 12:00 среды.

Теперь «желтый уровень» погодной опасности в столице и области действует до 22:00 8 декабря.

Как сообщалось, заток холодных воздушных масс перемещается восточнее на Урал и не затронет Москву, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

