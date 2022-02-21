В Волгоградской области ввели режим ЧС в связи с прибытием жителей ДНР и ЛНР

«В связи с осложнением ситуации и с целью оперативной реализации задач по обеспечению пребывания беженцев на территории Волгоградской области введен режим чрезвычайной ситуации», — приводит слова главы региона его пресс-служба.

Ранее режим ЧС из-за прибывающих из Донбасса беженцев ввели в Саратовской области, напоминает «Свободная пресса».

Руководство самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик на минувшей деле объявило эвакуацию населения на фоне обострения ситуации в Донбассе. Как сообщил врио главы МЧС России Александр Чуприян, границу страны пересекли уже около 61 тысячи жителей ДНР и ЛНР, пишет RT.

