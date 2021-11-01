Стало известно, когда окончится начавшаяся на Земле магнитная буря

Возмущение и буря начались в геомагнитном поле Земли, сообщает телеканал «360».

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Это случилось после масштабной вспышки на Солнце, которая произошла 28 октября. По оценке Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии наук, уровень начавшейся магнитной бури невысокий. По словам экспертов, возмущение в геомагнитном поле планеты завершится в ближайшие часы.

Долетев до Земли, выброшенная энергия может привести к перепадам напряжения в энергетических системах и к ложному срабатыванию сигнализаций. Кроме того, возможны сбои в работе спутниковой навигации. Россияне могут наблюдать полярные сияния на широте 55−60 градусов, то есть вплоть до территории московского региона.

Специалисты добавили, что 28 октября на Солнце зафиксировали 14 вспышек, в том числе две сильные (класс М) и одну особо сильную (класс Х).

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ФОТО: pixabay.com
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