Стало известно, когда окончится начавшаяся на Земле магнитная буря

Это случилось после масштабной вспышки на Солнце, которая произошла 28 октября. По оценке Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии наук, уровень начавшейся магнитной бури невысокий. По словам экспертов, возмущение в геомагнитном поле планеты завершится в ближайшие часы.

Долетев до Земли, выброшенная энергия может привести к перепадам напряжения в энергетических системах и к ложному срабатыванию сигнализаций. Кроме того, возможны сбои в работе спутниковой навигации. Россияне могут наблюдать полярные сияния на широте 55−60 градусов, то есть вплоть до территории московского региона.

Специалисты добавили, что 28 октября на Солнце зафиксировали 14 вспышек, в том числе две сильные (класс М) и одну особо сильную (класс Х).

