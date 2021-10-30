В РАН предупредили о сильнейших за несколько лет магнитных бурях

А ранее главный невролог Подмосковья, доктор медицинских наук Ренат Богданов рассказал, что магнитные бури тяжелее всего переносят люди с повышенной тревожностью. По словам специалиста, тревожность может повышать артериальное давление. Доктор рекомендовал тревожным людям в период магниты бурь заниматься динамическими видами спорта, как, например, скандинавская ходьба или просто прогулка на свежем воздухе.

Кроме того, невролог посоветовал соблюдать правила приема лекарств по корректировке артериального давления.



