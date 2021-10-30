В РАН предупредили о сильнейших за несколько лет магнитных бурях
Россиян предупредили в сильнейших за последние несколько лет магнитных бурях. Они ожидаются на Земле 30 и 31 октября. В лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН сообщили, что их вызовет облако магнитной плазмы, которое возникло после возросшей солнечной активности. Специалисты добавили, что 28 октября на Солнце зафиксировали 14 вспышек, в том числе две сильные (класс М) и одну особо сильную (класс Х). Учёные уточнили, что скорость облака составляет около 800 км в секунду, и его удар по Земле запустит крупные магнитные бури планетарного масштаба, пишет Газета.ру.
А ранее главный невролог Подмосковья, доктор медицинских наук Ренат Богданов рассказал, что магнитные бури тяжелее всего переносят люди с повышенной тревожностью. По словам специалиста, тревожность может повышать артериальное давление. Доктор рекомендовал тревожным людям в период магниты бурь заниматься динамическими видами спорта, как, например, скандинавская ходьба или просто прогулка на свежем воздухе.
Кроме того, невролог посоветовал соблюдать правила приема лекарств по корректировке артериального давления.
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