В РАН предупредили о сильнейших за несколько лет магнитных бурях

Россиян предупредили в сильнейших за последние несколько лет магнитных бурях. Они ожидаются на Земле 30 и 31 октября. В лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН сообщили, что их вызовет облако магнитной плазмы, которое возникло после возросшей солнечной активности. Специалисты добавили, что 28 октября на Солнце зафиксировали 14 вспышек, в том числе две сильные (класс М) и одну особо сильную (класс Х). Учёные уточнили, что скорость облака составляет около 800 км в секунду, и его удар по Земле запустит крупные магнитные бури планетарного масштаба, пишет Газета.ру.

Кардиолог дал рекомендации для страдающих от магнитных бурь

А ранее главный невролог Подмосковья, доктор медицинских наук Ренат Богданов рассказал, что магнитные бури тяжелее всего переносят люди с повышенной тревожностью. По словам специалиста, тревожность может повышать артериальное давление. Доктор рекомендовал тревожным людям в период магниты бурь заниматься динамическими видами спорта, как, например, скандинавская ходьба или просто прогулка на свежем воздухе.

Кроме того, невролог посоветовал соблюдать правила приема лекарств по корректировке артериального давления.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РАНУченыеСолнцеМагнитная Буря
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры