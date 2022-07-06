Стало известно, когда лучше снимать квартиру в Москве

В июне 2022 года в Москве увеличился объем предложений на рынке долгосрочной аренды, в связи с этим средние ставки снизились. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал экономист, первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

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По его словам, в ближайшие месяцы эта тенденция сохранится, поэтому сейчас наиболее благоприятное время для заключения договоров на аренду квартир. Он также отметил, что летом количество предложений по их сдаче обычно увеличивается, так как наблюдается сокращение спроса на продажи.

Сигал подчеркнул, что на фоне этого в условиях конкуренции и происходит снижение цен на аренду жилья, что является наиболее выгодной ситуацией для арендаторов.

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