Стало известно, когда лучше снимать квартиру в Москве

По его словам, в ближайшие месяцы эта тенденция сохранится, поэтому сейчас наиболее благоприятное время для заключения договоров на аренду квартир. Он также отметил, что летом количество предложений по их сдаче обычно увеличивается, так как наблюдается сокращение спроса на продажи.

Сигал подчеркнул, что на фоне этого в условиях конкуренции и происходит снижение цен на аренду жилья, что является наиболее выгодной ситуацией для арендаторов.