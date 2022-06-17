«Даже без процентов не надо!» Вместо ипотеки на квартиру россиянам посоветовали аренду

Сейчас ипотека недоступна для россиян не из-за ставки, а из-за разрыва между доходами граждан и стоимостью квадратного метра, поэтому в стране следует развивать рынок аренды, при этом защищая права его участников. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

Ранее гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко заявил, что около 40% россиян не смогут взять ипотеку, даже если ставка будет 0%. Радченко согласилась с таким заявлением.