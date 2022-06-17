«Даже без процентов не надо!» Вместо ипотеки на квартиру россиянам посоветовали аренду
Специалист по недвижимости Ирина Радченко в эфире НСН предположила, что сейчас россияне бы не стали брать ипотеку, даже если бы она выдавалась бесплатно.
Сейчас ипотека недоступна для россиян не из-за ставки, а из-за разрыва между доходами граждан и стоимостью квадратного метра, поэтому в стране следует развивать рынок аренды, при этом защищая права его участников. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.
Ранее гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко заявил, что около 40% россиян не смогут взять ипотеку, даже если ставка будет 0%. Радченко согласилась с таким заявлением.
«Действительно сейчас ипотека, к сожалению, недоступна не из-за ставки, а из-за колоссального разрыва между стоимостью квадратного метра и доходами граждан. Есть формула: жилье доступно тогда, когда стоимость квадратного метра в регионе приблизительно равняется среднему месячному доходу семьи. Сейчас в Москве квадратный метр стоит 250 тысяч рублей, и то на окраине. Но говорит ли это о том, что средний москвич получает 250 тысяч рублей? Нет, конечно. Даже если ипотеку будут раздавать бесплатно, люди не вписываются по своим доходам. К сожалению, дальше разрыв будет увеличиваться, потому что доходы падают, ВВП падает, экономика стагнирует. Поэтому поддерживаю Мутко в том, что нужно развивать арендное жилье», - отметила она.
При этом, по ее словам, необходимо защищать права арендаторов и арендодателей.
«Например, в Европе всего 40% собственников жилья, 60% - арендуют его. Рынок аренды очень широкий. В России нужно сделать так, чтобы были грамотно защищены права и арендаторов, и арендодателей. У нас, к сожалению, они не защищены. Поэтому люди предпочитают влезть в ипотеку. Перекос, потому что на рынке аренды существует слишком много рисков, создает такую странную композицию. Это плохо для экономики страны. Человек, который хотел взять ипотеку в каком-нибудь городке с монопроизводством, даже не может никуда уехать, потому что его держит ипотека. А человек, который арендует – может переезжать. Поэтому нужно развивать рынок аренды. Мера в виде постройки доходных домов сейчас не выгодна застройщикам, потому что существует колоссальный налог на имущество, в том числе на прибыль. То есть у них нет мотивации, поэтому они все продают. А если для застройщиков сделают супер льготы, то они с большим удовольствием сдавали бы жилье», - заключила Радченко.
Ранее управляющий партнер Общества защиты дольщиков Денис Бутовичев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что выдача ипотек в России сократилась не только потому, что банки не могут выдавать кредиты на фоне сложившейся экономической ситуации, но и потому, что граждане боятся за свои доходы.
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