Стало известно, какую еду россияне заказывают перед Новым годом

В частности, россияне в декабре стали чаще заказывать традиционные новогодние блюда, в том числе, салаты «Сельдь под шубой» и «Мимозу».

Кроме готовой еды перед Новым годом также увеличивается спрос на рыбную и мясную гастрономию. В «Яндекс.Еде» объясняют это нежеланием пользователей готовить самостоятельно.

Аналитики сервиса добавили, что с середины декабря средний чек увеличивается на 10–15%.

Ранее стало известно, что 17% россиян ждут от Нового года большого количества разнообразных блюд, включая салат «Оливье».