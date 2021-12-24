Стало известно, какую еду россияне заказывают перед Новым годом

Спрос на оливье, красную икру и мандарины вырос в России в канун новогодних праздников, сообщает NEWS.RU со ссылкой на данные сервиса «Яндекс.Еда».

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В частности, россияне в декабре стали чаще заказывать традиционные новогодние блюда, в том числе, салаты «Сельдь под шубой» и «Мимозу».

Кроме готовой еды перед Новым годом также увеличивается спрос на рыбную и мясную гастрономию. В «Яндекс.Еде» объясняют это нежеланием пользователей готовить самостоятельно.

Аналитики сервиса добавили, что с середины декабря средний чек увеличивается на 10–15%.

Ранее стало известно, что 17% россиян ждут от Нового года большого количества разнообразных блюд, включая салат «Оливье».

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ФОТО: РИА Новости
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