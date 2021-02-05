Быстрее восстановиться после коронавируса поможет хурма: этот фрукт богат витаминами и полезными микроэлементами. При этом некоторым людям лучше ограничить или вовсе воздержаться от употребления хурмы. Об этом рассказала врач-диетолог Вера Шарошкина.

«Больше всего в хурме витaминов С, A и В. Хурмa полезнa людям ослaбленным, с гиповитaминозом, перенесшим недaвно простудные зaболевaния, вирусные инфекции. Онa будет полезнa и тем, кто перенес коронaвирус. Тaм много и микроэлементов, нaпример, йод: один крупный или средний плод может покрыть суточную потребность в йоде. Поэтому для профилaктики йододефицитa можно включaть в рaцион одну хурму в день. Тaкже в хурме достaточно много железa и кaлия. Кaлий очень полезен при сердечно-сосудистых зaболевaниях, при повышенном дaвлении. Много aнтиоксидaнтов – это особенно вaжно для курильщиков», – скaзaлa Шарошкинa.

При этом есть слишком много хурмы не следует: плотная волокнистая структура плода повышает нагрузку на желудочно-кишечный тракт, предупредила диетолог. Полностью следует исключить хурму из рациона тем, у кого аллергия на этот фрукт. Не нужно есть хурму и маленьким детям, а также людям с диабетом и склонностью к запорам.

Она добавила, что не стоит есть хурму натощак – лучше использовать ее как полезный перекус в течение дня, сообщает Радио 1.

