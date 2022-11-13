Стало известно, какие секреты знает WhatsApp о пользователях

Популярный мессенджер WhatsApp имеет возможности по сбору информации о пользователях, сообщает «Прайм» со ссылкой на заведующего кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиля Магомедова.

Эксперт назвал WhatsApp самым опасным мессенджером

По его словам, у приложения есть доступ к такой информации, как номер телефона, модель смартфона, IP-адрес, имя, фото профиля, контакты из телефонной книги владельца. Также программа нередко имеет доступ к камере, галерее и микрофону. Кроме того, приложение автоматически собирает различную информацию о деятельности пользователя - настройки, время, частота и продолжительность действий и взаимодействий, время регистрации, а также об используемых функциях.

Магомедов призвал осторожно относиться к данному мессенджеру, соблюдать цифровую гигиену и стараться не использовать его для передачи чувствительной информации.

Минпросвещения потребовало от регионов ограничить использование мессенджера WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) и других подобных иностранных приложений в образовательном процессе и на рабочих местах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:МессенджерыWhatsapp
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