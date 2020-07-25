Стало известно, какие гонорары получает Пугачева за корпоративы
Максимальный гонорар, который получила народная артистка СССР Алла Пугачева за участие в корпоративе, составил 400 тысяч евро (свыше 33 миллионов рублей). Об этом рассказал промоутер и генеральный директор компании «РУ-КОНЦЕРТ» Евгений Морозов в интервью «Комсомольской правде».
«Один раз Пугачевой заплатили рекордную сумму в 400 тысяч евро. Такого в истории российского шоу-бизнеса больше не было», — подчеркнул Морозов.
Он заявил, что средний гонорар популярной певицы за корпоративы составляет около 300-350 тысяч евро.
По словам Морозова, артистка практически не выступает на корпоративных концертах из-за кризиса, вызванного пандемией, из-за своих высоких притязаний.
«А сейчас не те времена, чтобы осыпать артистов миллионами», — отметил Морозов.
Ранее Максим Галкин отреагировал на слухи о том, что его супруга Алла Пугачева подала заявку на получение МРОТ в условиях пандемии коронавируса. По словам юмориста и телеведущего, у примадонны нет туристической фирмы, как утверждают СМИ, и, таким образом, ей не нужна помощь на поддержание бизнеса.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru