Стало известно, какие гонорары получает Пугачева за корпоративы

Максимальный гонорар, который получила народная артистка СССР Алла Пугачева за участие в корпоративе, составил 400 тысяч евро (свыше 33 миллионов рублей). Об этом рассказал промоутер и генеральный директор компании «РУ-КОНЦЕРТ» Евгений Морозов в интервью «Комсомольской правде».

«Один раз Пугачевой заплатили рекордную сумму в 400 тысяч евро. Такого в истории российского шоу-бизнеса больше не было», — подчеркнул Морозов.

Он заявил, что средний гонорар популярной певицы за корпоративы составляет около 300-350 тысяч евро.