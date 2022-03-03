Стало известно, какая женская стрижка станет самой модной в 2022 году

Стрижка боб на волнистые волосы станет самой модной в 2022 году. Об этом сообщает издание Glamour.

По мнению колумниста журнала Ларри Кинга, такая прическа больше всего походит девушкам, у которых от природы кудрявые волосы. Он отметил, что такая прическа выглядит «свежо».

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Кинг также рассказал, как уложить такие волосы в домашних условиях без фена, отметив, что для этого на влажные кудри необходимо нанести специальный крем, затем немного вытереть их полотенцем и дать им высохнуть естественным путем.

При этом звездный стилист Джей Бирмингем посоветовал сушить локоны феном. По его словам, это придаст прическе естественный вид. Он также рекомендовал нанести на волосы, после их высыхания, текстурирующий крем. Девушкам с прямыми волосами стилист посоветовал завить пряди плойкой, закрепив результат средством для укладки.

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Фото: pixabay.com
ТЕГИ:Парикмахерская МодаЖенщины
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