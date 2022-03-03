Стало известно, какая женская стрижка станет самой модной в 2022 году

Стрижка боб на волнистые волосы станет самой модной в 2022 году. Об этом сообщает издание Glamour.

По мнению колумниста журнала Ларри Кинга, такая прическа больше всего походит девушкам, у которых от природы кудрявые волосы. Он отметил, что такая прическа выглядит «свежо».