Часть пользователей WhatsApp могут попасть под отключение

Пользователи мессенджера WhatsApp смогут использовать приложение только в ограниченном режиме, говорится на сайте сервиса.

СМИ предупредили пользователей WhatsApp об угрозе блокировки

Это касается тех, кто до 15 мая не примет новые правила мессенджера. Если пользователь откажется принимать новые правила, аккаунт не удалят, однако функциональность программы будет ограничена.

Будут недоступны чтение и отправка сообщений. Из опций останутся только звонки и уведомления.

Ранее эксперты обнаружили уязвимость, позволяющую злоумышленникам блокировать аккаунты пользователей мессенджера WhatsApp.

Мошенники пользуются «слабыми местами» приложения: привязкой аккаунта к номеру телефона и возможностью ограничить доступ к мессенджеру, обратившись в его службу поддержки.

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ФОТО: WhatsApp. Фото с сайта venturebeat.com
ТЕГИ:МессенджерыWhatsapp
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