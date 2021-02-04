Стало известно, как сделать лучше мобильную связь на телефоне
Специалист рассказал, как сделать лучше мобильную связь на телефоне, сообщает «Прайм» со ссылкой на директора Института информационных технологий университета «Синергия» Станислава Косарева.
По его словам, самый простой способ — сменить оператора связи или выбрать телефон с двумя сим-картами. Однако качество связи также зависит от рельефа местности, плотности застройки и расстояния до базовой станции. В ситуации с плохой связью Косарев советует изменить настройки подключения к сети в телефоне, выбрав более старый стандарт - 3G или 2G.
Тем временем, Роскачество провело исследование приложений для очистки памяти телефонов на Android и предположило, что ряд из них шпионит за пользователями.
Подозрение экспертов вызывают избыточные запросы на доступ к камере и микрофону, желание подключиться к Wi-Fi сети.
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