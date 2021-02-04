Стало известно, как сделать лучше мобильную связь на телефоне

Тем временем, Роскачество провело исследование приложений для очистки памяти телефонов на Android и предположило, что ряд из них шпионит за пользователями.

Подозрение экспертов вызывают избыточные запросы на доступ к камере и микрофону, желание подключиться к Wi-Fi сети.

