Стало известно, как россиян обманывают в автосервисах

Стало известно, какими уловками пользуются сотрудники автосервисов, чтобы обманывать владельцев транспортных средств, сообщает РИА Новости со ссылкой на экс-сотрудника шиномонтажа Виктора Губина.

ОСАГО могут расширить, включив в него сосульки и дорожные ямы

По его словам, самым мелким обманом считается чистка колесных ступиц, за которую требуют около 500 рублей, хотя эта процедура должна выполняться бесплатно. Еще один обман - «замена ржавых болтов», после которой старые болты остаются на месте. Также Губин рассказал о накачке колес азотом вместо воздуха и «выпрямлении» дисков.

Чтобы оградить себя от нечестных сотрудников, бывший автомеханик посоветовал обращаться только в крупные и проверенные мастерские. В этом случае услуги будут стоить дороже, однако отстоять свою правоту будет проще - такие компании дорожат репутацией.

Ранее премьер Михаил Мишустин перенес срок вступления в силу нового порядка техосмотра автомобилей с 1 марта на 1 октября. Решение принято всего за три дня до того, как эти нормы должны были начать действовать. Глава правительства поручил профильным министерствам и ведомствам к октябрю подготовить запуск системы без сбоев. Пока же, по его оценке, неизбежны разного рода накладки, например, неравномерное распределение нагрузки, очереди.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АвтомобилистыАвтомобиль
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры