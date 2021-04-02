Стало известно, как россиян обманывают в автосервисах

По его словам, самым мелким обманом считается чистка колесных ступиц, за которую требуют около 500 рублей, хотя эта процедура должна выполняться бесплатно. Еще один обман - «замена ржавых болтов», после которой старые болты остаются на месте. Также Губин рассказал о накачке колес азотом вместо воздуха и «выпрямлении» дисков.

Чтобы оградить себя от нечестных сотрудников, бывший автомеханик посоветовал обращаться только в крупные и проверенные мастерские. В этом случае услуги будут стоить дороже, однако отстоять свою правоту будет проще - такие компании дорожат репутацией.

Ранее премьер Михаил Мишустин перенес срок вступления в силу нового порядка техосмотра автомобилей с 1 марта на 1 октября. Решение принято всего за три дня до того, как эти нормы должны были начать действовать. Глава правительства поручил профильным министерствам и ведомствам к октябрю подготовить запуск системы без сбоев. Пока же, по его оценке, неизбежны разного рода накладки, например, неравномерное распределение нагрузки, очереди.

