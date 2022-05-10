Стало известно, как настроиться на работу после каникул

Стало известно, как настроиться на рабочий режим после длинных майских выходных, сообщают «Известия» со ссылкой на психолога-консультанта Александру Головкину.

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По ее словам, накануне вечером необходимо подготовить обед и одежду на следующий день, а также составить расписание на утро. Также нудно проснуться пораньше, чтобы успеть насладиться завтраком, настроиться на день и спокойно собраться.

Как отметила психолог, если что-то не получается во время работы после «каникул», то это нормально.

Также необходимо уделить внимание подготовке рабочего места: разобрать документы, прибраться в ящиках стола, а также почистить файлы на компьютере.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Майские ПраздникиОтдыхРабота
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