Стало известно, как настроиться на работу после каникул
Стало известно, как настроиться на рабочий режим после длинных майских выходных, сообщают «Известия» со ссылкой на психолога-консультанта Александру Головкину.
По ее словам, накануне вечером необходимо подготовить обед и одежду на следующий день, а также составить расписание на утро. Также нудно проснуться пораньше, чтобы успеть насладиться завтраком, настроиться на день и спокойно собраться.
Как отметила психолог, если что-то не получается во время работы после «каникул», то это нормально.
Также необходимо уделить внимание подготовке рабочего места: разобрать документы, прибраться в ящиках стола, а также почистить файлы на компьютере.
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