Стало известно, как настроиться на работу после каникул

По ее словам, накануне вечером необходимо подготовить обед и одежду на следующий день, а также составить расписание на утро. Также нудно проснуться пораньше, чтобы успеть насладиться завтраком, настроиться на день и спокойно собраться.

Как отметила психолог, если что-то не получается во время работы после «каникул», то это нормально.

Также необходимо уделить внимание подготовке рабочего места: разобрать документы, прибраться в ящиках стола, а также почистить файлы на компьютере.

