Стало известно, как можно прочитать чужую переписку в Telegram
Получить доступ к чатам и аккаунту в Telegram может кто угодно - тот, кто имеет доступ к вашему телефону, сообщает «Прайм» со ссылкой на партнера агентства по аналитике социальных медиа Digital Guru Ольгу Соколову.
По ее словам, для этого достаточно вовремя подглядеть код верификации. Проверить, пользовался ли кто-то еще аккаунтом можно в разделе безопасности. В случае подозрения следует принудительно завершить сессию.
В мае в Telegram появится функция групповых видеозвонков. Об этом сообщил основатель приложения Павел Дуров на своем канале.
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