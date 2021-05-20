Стало известно, как можно прочитать чужую переписку в Telegram

Получить доступ к чатам и аккаунту в Telegram может кто угодно - тот, кто имеет доступ к вашему телефону, сообщает «Прайм» со ссылкой на партнера агентства по аналитике социальных медиа Digital Guru Ольгу Соколову.

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По ее словам, для этого достаточно вовремя подглядеть код верификации. Проверить, пользовался ли кто-то еще аккаунтом можно в разделе безопасности. В случае подозрения следует принудительно завершить сессию.

В мае в Telegram появится функция групповых видеозвонков. Об этом сообщил основатель приложения Павел Дуров на своем канале.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Информационная БезопасностьМессенджерыTelegram
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