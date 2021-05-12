Мессенджер Telegram оштрафовали за запрещённую информацию

Судебный участок Таганского района Москвы оштрафовал Telegram за неудаление запрещённого контента, сообщает РИА Новости.

В суде указали, что за совершение административного правонарушения в отношении Telegram Messenger Inc были составлены два протокола. По каждому был назначен штраф в размере 2,5 миллиона рублей. Таким образом, в общей сложности мессенджер оштрафовали на пять миллионов рублей.

Ранее в Санкт-Петербурге, также за неудаление противоправной информации, на 1,5 миллиона рублей была оштрафована соцсеть «ВКонтакте», сообщает RT.

