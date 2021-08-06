Стало известно, как изменятся льготы на оплату услуг ЖКХ

В экспертном сообществе ожидают изменений размеров льгот по оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства, сообщает «Прайм» со ссылкой на генерального директора ПАО «Городские Инновационные Технологии» Сергея Минко.

В России предложили снизить расходы на оплату коммунальных услуг

По его словам, возможно, для граждан, имеющих право на льготу предусмотрят более низкие базовые тарифы. «Если пенсионеры не имеют трудоспособных родственников, которые проживают с ними рядом то, скорее всего, они будут иметь право на существенные льготы в 50 или 100 процентов от стоимости услуг ЖКХ», — сказал эксперт.

Он считает оправданным пересмотр тарифов для пожилых людей в сторону понижения.

Напомним, законопроект, предлагающий установить новый федеральный стандарт допустимой доли собственных расходов на оплату жилплощади и коммунальных услуг, внесен в Госдуму.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЛьготыТарифы Жкх
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