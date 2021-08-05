В России предложили снизить расходы на оплату коммунальных услуг
Законопроект, предлагающий установить новый федеральный стандарт допустимой доли собственных расходов на оплату жилплощади и коммунальных услуг, внесен в Госдуму. Документ опубликован в думской базе.
Согласно действующему федеральному стандарту, максимально допустимая доли расходов граждан на оплату помещения и услуг ЖКХ в совокупном доходе семьи составляет 22%. При этом регионы могут установить свой стандарт ниже федерального уровня, однако из-за недостатка финансирования не все пользуются этим правом. Законопроект позволит снизить размеры расходов по федеральному стандарту, а также устанавливать региональный не выше 15%.
В пояснительной записке к документу отмечается, что изменения предлагается внести в статью 159 Жилищного кодекса РФ.
По словам одного из авторов законопроекта, депутата от ЛДПР Ярослава Нилова, такая мера позволит исключить ситуации, когда расходы граждан на оплату ЖКУ в дотационных регионах расходы выше, чем в регионах с более высоким уровнем жизни.
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