В России предложили снизить расходы на оплату коммунальных услуг

Законопроект, предлагающий установить новый федеральный стандарт допустимой доли собственных расходов на оплату жилплощади и коммунальных услуг, внесен в Госдуму. Документ опубликован в думской базе.

Согласно действующему федеральному стандарту, максимально допустимая доли расходов граждан на оплату помещения и услуг ЖКХ в совокупном доходе семьи составляет 22%. При этом регионы могут установить свой стандарт ниже федерального уровня, однако из-за недостатка финансирования не все пользуются этим правом. Законопроект позволит снизить размеры расходов по федеральному стандарту, а также устанавливать региональный не выше 15%.

В пояснительной записке к документу отмечается, что изменения предлагается внести в статью 159 Жилищного кодекса РФ.

По словам одного из авторов законопроекта, депутата от ЛДПР Ярослава Нилова, такая мера позволит исключить ситуации, когда расходы граждан на оплату ЖКУ в дотационных регионах расходы выше, чем в регионах с более высоким уровнем жизни.

