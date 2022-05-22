Стало известно, как добиться положенной индексации зарплаты

Бюджетные и частные предприятия России обязаны проводить индексацию зарплат в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги, сообщает «Прайм» со ссылкой на заслуженного юриста России Ивана Соловьева.

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По его словам, индексация представляет собой госгарантию по оплате труда работников. Если сотрудник считает, что работодатель не исполняет свою обязанность по ежегодной индексации зарплаты, он может обратиться в региональную трудовую инспекцию с соответствующим заявлением, после чего должна быть проведена проверка.

Но если проверка не происходит, работник может обратиться в прокуратуру.

Напомним, многие российские предприятия проиндексировали зарплаты своих сотрудников.

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ФОТО: pixabay.com
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