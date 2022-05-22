Стало известно, как добиться положенной индексации зарплаты
Бюджетные и частные предприятия России обязаны проводить индексацию зарплат в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги, сообщает «Прайм» со ссылкой на заслуженного юриста России Ивана Соловьева.
По его словам, индексация представляет собой госгарантию по оплате труда работников. Если сотрудник считает, что работодатель не исполняет свою обязанность по ежегодной индексации зарплаты, он может обратиться в региональную трудовую инспекцию с соответствующим заявлением, после чего должна быть проведена проверка.
Но если проверка не происходит, работник может обратиться в прокуратуру.
Напомним, многие российские предприятия проиндексировали зарплаты своих сотрудников.
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