Стало известно, как часто россияне видят сны

Около 23% россиян каждую ночь видят сны. Соответствующие данные были опубликованы Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Опрос был проведен 5 марта. В нем обычно принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Ежедневно опрашивается 1 тысяча 600 человек.

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Отмечается, что всего о наличии сновидений говорят 69% респондентов. При этом запоминают их 64% россиян. 27% опрошенных почти не видят сны, причем чаще всего об этом заявляют представители старшего поколения.

По данным ВЦИОМ, женщины видят (28%) и запоминают свои сновидения чаще, чем мужчины (22%). При этом опрошенные россияне в возрасте от 18 до 44 лет обычно видят сны несколько раз в неделю, но запоминает их чаще всего молодежь 18-24 лет (80%).

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ФОТО: сон
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