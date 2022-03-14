Стало известно, как часто россияне видят сны

Отмечается, что всего о наличии сновидений говорят 69% респондентов. При этом запоминают их 64% россиян. 27% опрошенных почти не видят сны, причем чаще всего об этом заявляют представители старшего поколения.

По данным ВЦИОМ, женщины видят (28%) и запоминают свои сновидения чаще, чем мужчины (22%). При этом опрошенные россияне в возрасте от 18 до 44 лет обычно видят сны несколько раз в неделю, но запоминает их чаще всего молодежь 18-24 лет (80%).