Стало известно, как часто россияне видят сны
Около 23% россиян каждую ночь видят сны. Соответствующие данные были опубликованы Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Опрос был проведен 5 марта. В нем обычно принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Ежедневно опрашивается 1 тысяча 600 человек.
Отмечается, что всего о наличии сновидений говорят 69% респондентов. При этом запоминают их 64% россиян. 27% опрошенных почти не видят сны, причем чаще всего об этом заявляют представители старшего поколения.
По данным ВЦИОМ, женщины видят (28%) и запоминают свои сновидения чаще, чем мужчины (22%). При этом опрошенные россияне в возрасте от 18 до 44 лет обычно видят сны несколько раз в неделю, но запоминает их чаще всего молодежь 18-24 лет (80%).
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