Стало известно, где сейчас живет ведущий «Пусть говорят» Дмитрий Борисов

Ведущий телепередачи «Пусть говорят» Дмитрий Борисов живет в американском городе Майами. Снимок с ним опубликовала в соцсетях художница Светлана Малькова.

Шнуров заявил о желании остаться с поклонниками в России
«Встреча в Майами», – написала Малькова, сопроводив публикацию коллажом из фотографий, сделанных в 2021 и 2023 годах.

Сам Борисов не публиковал на своей странице в соцсети фотоснимков из США. Последние выпуски телешоу «Пусть говорят» вышли в декабре прошлого года.

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ФОТО: РИА Новости
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