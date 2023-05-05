Стало известно, где сейчас живет ведущий «Пусть говорят» Дмитрий Борисов
5 мая 202314:57
Ведущий телепередачи «Пусть говорят» Дмитрий Борисов живет в американском городе Майами. Снимок с ним опубликовала в соцсетях художница Светлана Малькова.
«Встреча в Майами», – написала Малькова, сопроводив публикацию коллажом из фотографий, сделанных в 2021 и 2023 годах.
Сам Борисов не публиковал на своей странице в соцсети фотоснимков из США. Последние выпуски телешоу «Пусть говорят» вышли в декабре прошлого года.
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5 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru