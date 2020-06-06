Стало известно, где похоронят актера Кокшенова

Прах народного артиста России Михаила Кокшенова после кремации будет захоронен на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на поэтессу Любовь Воропаеву.

«Прощание с Михаилом Кокшеновым пройдет в ритуальном зале Митинского крематория в 10:30 утра в воскресенье, 7 июня. Позднее урна с прахом будет захоронена в фамильном склепе на Новодевичьем кладбище недалеко от могилы Гоголя (Николая, писателя – прим. НСН)», — написала Воропаева в Facebook.