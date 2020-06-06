Стало известно, где похоронят актера Кокшенова
Прах народного артиста России Михаила Кокшенова после кремации будет захоронен на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на поэтессу Любовь Воропаеву.
«Прощание с Михаилом Кокшеновым пройдет в ритуальном зале Митинского крематория в 10:30 утра в воскресенье, 7 июня. Позднее урна с прахом будет захоронена в фамильном склепе на Новодевичьем кладбище недалеко от могилы Гоголя (Николая, писателя – прим. НСН)», — написала Воропаева в Facebook.
Известно, что Кокшенов будет похоронен рядом с родственниками – бабушкой и матерью.
Напомним, о смерти 83-летнего артиста стало известно 5 июня. Михаил Кокшенов умер в частной клинике в Подмосковье. По словам его супруги Натальи Лепехиной – от последствий инсульта.
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