«Добрый, солнечный»: Инна Чурикова о Михаиле Кокшенове
Актриса театра и кино Инна Чурикова заявила, что бесконечно опечалена известием об уходе из жизни её коллеги Михаила Кокшенова. Они тесно не дружили, но вместе снимались в фильме «В огне брода нет».
Чурикова вспоминает Кокшенова как яркого, талантливого и самобытного человека.
«Такие люди, добрые, солнечные, очень выразительные, необходимы другим. Они держат какой-то тот оптимизм, который нам нужен. В этом человеке он действительно был», - сказала она телеканалу «360».
О кончине актёра Михаила Кокшенова в пятницу, 5 июня, сообщила поэтесса Любовь Воропаева. Позже эту информацию подтвердила супруга народного артиста России, Наталья Лепехина. Она рассказала РБК, что Кокшенов умер в больнице накануне вечером.
Кокшенову было 83 года. Последние полгода он боролся с тяжёлой болезнью в одном из реабилитационных центров Подмосковья, сообщили Telegram-канал 112.
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