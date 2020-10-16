Стало известно, что убило пять видов древних людей
Пять видов первых людей погибли из-за изменений климата, так как оказались не готовы к потеплению или похолоданию, пишет журнал «Профиль».
Ученые предполагают, что человек прямоходящий, гейдельбергский и неандерталец потеряли свою часть климатической ниши перед вымиранием. Специалисты также предложили, что неандерталец мог не выдержать конкуренции с человеком разумным.
Однако даже несмотря на инновации, например, использование огня и каменных орудий, это не спасло жизнь первым людям.
«Они очень старались; они добрались до самых теплых и доступных мест, но, в конце концов, всего этого оказалось недостаточно», – заключил он.
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