Стало известно, что убило пять видов древних людей

Ученые предполагают, что человек прямоходящий, гейдельбергский и неандерталец потеряли свою часть климатической ниши перед вымиранием. Специалисты также предложили, что неандерталец мог не выдержать конкуренции с человеком разумным.



Однако даже несмотря на инновации, например, использование огня и каменных орудий, это не спасло жизнь первым людям.

«Они очень старались; они добрались до самых теплых и доступных мест, но, в конце концов, всего этого оказалось недостаточно», – заключил он.

