ООН выяснила, чего боятся люди во всем мире

Жители Земли больше всего боятся изменений климата, коррупции, бедности и конфликтов. Такие данные содержаться в исследовании «ООН 75: будущее, которое мы хотим, ООН, которая нам нужна», пишет ТАСС.

В ходе проведенных опросов выяснилось, что большинство их участников во всех регионах обеспокоены изменениями климата. Также сообщается, что 49% опрошенных считают, что экологическая ситуация на планете ухудшится.

Помимо климата, люди боятся ухудшения ситуации с бедностью, коррупцией, безработицей, а также конфликтов.

В кратких «одноминутных» опросах участвовали более 1 миллиона человек со всего мира. С 50 тысячами человек из 50 стран были проведены более детальные опросы. Кроме того, ООН организовала более тысячи диалогов с представителями 82 стран, а в 70 государствах организация осуществила анализ социальных сетей и СМИ.