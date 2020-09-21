ООН выяснила, чего боятся люди во всем мире
Жители Земли больше всего боятся изменений климата, коррупции, бедности и конфликтов. Такие данные содержаться в исследовании «ООН 75: будущее, которое мы хотим, ООН, которая нам нужна», пишет ТАСС.
В ходе проведенных опросов выяснилось, что большинство их участников во всех регионах обеспокоены изменениями климата. Также сообщается, что 49% опрошенных считают, что экологическая ситуация на планете ухудшится.
Помимо климата, люди боятся ухудшения ситуации с бедностью, коррупцией, безработицей, а также конфликтов.
В кратких «одноминутных» опросах участвовали более 1 миллиона человек со всего мира. С 50 тысячами человек из 50 стран были проведены более детальные опросы. Кроме того, ООН организовала более тысячи диалогов с представителями 82 стран, а в 70 государствах организация осуществила анализ социальных сетей и СМИ.
К слову, в конце мая сообщалось, что выход из режима самоизоляции, который тогда регионы России начинали постепенно смягчать, может сопровождаться стрессом и страхом. Об этом заявили специалисты Центра экстренной психологической помощи МЧС России. Они подчеркнули, что этот процесс необходимо начинать с малых и простых шагов, например, небольшой прогулки во дворе собственного дома.
Эксперты пояснили, что во время выхода из самоизоляции многие жители России могут испытывать негативные эмоции. Они связаны с раздражением из-за медленного снятия ограничений, чувством беспомощности и дискомфорта, необходимостью вновь менять режим дня, восстанавливать очные социальные контактов – с рабочим коллективом и знакомыми.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru