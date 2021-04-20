Опрос: россияне больше всего боятся полиции и волков

Больше всего россияне боятся действий полиции и судов в связи с протестными акциями. Об этом стало известно из данных «Национального индекса тревожностей», который подготовила Компания развития общественных связей (КРОС).

Исследователи связывают это с большим количеством негативных высказываний в социальных сетях с начала этого года, которые были связаны с действиями правоохранительных органов и судов, а также с прошедшими несанкционированными акциями протеста, которые повысили уровень тревожности граждан в целом. Больше всего об этом высказывались жители Москвы, Санкт-Петербурга и Новгородской области, сообщает «Коммерсант».

На втором месте оказался страх перед нашествием волков и паводками. Эта тема в большей степени коснулась Архангельскую, Смоленскую, Псковскую области, Карелию и Бурятию. На третьем месте – страх революции и потрясений, который эксперты вновь связывают с протестными настроениями в ряде регионов и ситуацией вокруг оппозиционера Алексея Навального.

Среди других значимых страхов присутствуют опасения по поводу ухудшения эпидемиологической ситуации в стране, возможного обострения конфликта в Донбассе, роста цен на продукты.

«Национальный индекс тревожностей» выявляет главные страхи граждан на основе анализа новостей в средствах массовой информации и обсуждаемого в социальных сетях.

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