Стало известно, что не нужно покупать в duty-free

Многие товары в магазинах беспошлинной торговли duty-free могут оказаться дороже, чем в обычных торговых точках, сообщает «Прайм» со ссылкой на редактора издания Travel Markets Insider Лоиса Пастернака.

По его слова, это касается электроники: если цена на гаджет ниже, это, скорее всего, устаревшая модель. Также следует проявлять осторожность и с одеждой, если только она не местного производства. Эксперт советует приобрести специфические местные товары, вроде ремесленных изделий или деликатесов.

Не стоит отдавать предпочтение в duty-free косметике, за исключением элитной, которая обычно не продается в других магазинах, а также фото- и видеокамерам, чемоданам и дорожным сумкам. Также в список попали негабаритные принадлежности для путешествий, включая подушки и повязки на глаза.

