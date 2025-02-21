Стало известно, что дарят себе мужчины ко Дню защитника Отечества

Отмечается, за период с 1 по 18 февраля 2025 года мужчины купили велосипедов на 52% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Второе место заняли компьютерные игры — рост спроса составил 32%. ТОП-3 замкнули гантели (+19%).

«Недорогие подарки, такие как пена для бритья, носки, мужское нижнее белье, а также дорогостоящие смартфоны и наушники, теряют популярность», — резюмировали эксперты ресурса.

Ранее полицейские задержали жительницу Тюмени, которая украла 10 банок кофе, чтобы подарить их своему возлюбленному на 23 Февраля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

