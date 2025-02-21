Стало известно, что дарят себе мужчины ко Дню защитника Отечества

Российские мужчины чаще всего дарят себе на 23 февраля велосипеды. Об этом со ссылкой на данные сервиса «Чек Индекс» сообщает «Газета.Ru».

Бюджет на подарки к 23 февраля за год вырос на 11%

Отмечается, за период с 1 по 18 февраля 2025 года мужчины купили велосипедов на 52% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Второе место заняли компьютерные игры — рост спроса составил 32%. ТОП-3 замкнули гантели (+19%).

«Недорогие подарки, такие как пена для бритья, носки, мужское нижнее белье, а также дорогостоящие смартфоны и наушники, теряют популярность», — резюмировали эксперты ресурса.

Ранее полицейские задержали жительницу Тюмени, которая украла 10 банок кофе, чтобы подарить их своему возлюбленному на 23 Февраля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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