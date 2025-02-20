Бюджет на подарки к 23 февраля за год вырос на 11%, следует из опроса SuperJob. Среднестатистический россиянин планирует потратить на подарки 4000 рублей.

Семь из десяти женщин и трое из десяти мужчин будут в этом году дарить подарки на День защитника Отечества.