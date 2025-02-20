Бюджет на подарки к 23 февраля за год вырос на 11%

Бюджет на подарки к 23 февраля за год вырос на 11%, следует из опроса SuperJob. Среднестатистический россиянин планирует потратить на подарки 4000 рублей.

Семь из десяти женщин и трое из десяти мужчин будут в этом году дарить подарки на День защитника Отечества.

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Больше всего на подарки ко Дню защитника Отечества планируют потратить жители Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Краснодара и Екатеринбурга.

Набор инструментов стал самым желанным подарком для россиян на 23 февраля, об этом заявили 38,7% участников опроса, который провёл Банк Синара.

Отмечается, что 32,3% мужчин будут рады парфюму и носкам, а каждый пятый предпочёл бы подарок в виде сертификата в магазин техники или новый гаджет. Что касается женщин, то самым желанным подарком для них на 8 марта продолжают оставаться цветы. Путешествия порадуют 32% дам, а подарочные сертификаты и сладости - 31,1% респонденток.

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ФОТО: ТАСС / Вячеслав Прокофьев
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