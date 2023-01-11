Стало известно, что больше всего покупали россияне перед Новым годом

Спрос на мандарины вырос на 105,7%. При этом на украшениях перед Новым годом россияне старались сэкономить — было приобретено на 18,7% меньше упаковок мишуры, чем в декабре 2021 года, а количество купленных гирлянд уменьшилось на 26,2%. Что касается ёлок, то их продажи в декабре увеличились на 11,5%.

Готовясь к новогодним застольям, граждане не стали запасаться лекарствами для улучшения пищеварения. В декабре упаковок активированного угля было куплено на 19,7% меньше, чем в декабре 2021 года, а упаковок мезима — меньше на 20,2%.

Общая смертность среди жителей России в период новогодних каникул с 30 декабря по 5 января на этот сократилась на 20% по сравнению с теми же днями годом ранее, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

