Стало известно число сенаторов, переболевших коронавирусом

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко назвала число сенаторов, которые переболели коронавирусом или находились в изоляции, сообщает РИА Новости.

По её словам, более 55 сенаторов либо переболели COVID-19, либо контактировали с больными и потому находились на изоляции.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что коронавирусом переболел или находится в больнице каждый третий депутат - всего 157 человек, из которых 27 находятся в стационарах, сообщает Ura.ru. При этом он отметил, что пять парламентариев заболели COVID-19 повторно.

Заразившийся коронавирусом депутат Госдумы от КПРФ Валентин Шурчанов умер 16 декабря, сообщает RT. Ранее из-за последствий коронавируса умер его однопартиец Ваха Агаев, занимавший пост зампреда комитета по финансовому рынку.

