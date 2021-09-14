Стало известно число россиян, привившихся «ЭпиВакКороной»

Около миллиона россиян прошли полный курс вакцинации от коронавируса препаратом «ЭпиВакКорона», сообщает пресс-служба Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».

В сообщении отмечается, что данная вакцина является пептидной, «безопасна в применении и легко переносится».

Ранее в Институте социальных исследований и развития гражданских инициатив предложили обязать работодателей отправлять сотрудников в трёхдневный отпуск с сохранением оплаты после каждого этапа вакцинации от COVID-19, сообщает RT.

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Фото: mos.ru
ТЕГИ:ЭпиВакКоронаКоронавирусРоссияВакцинацияВакцина
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