Стало известно число россиян, привившихся «ЭпиВакКороной»
Около миллиона россиян прошли полный курс вакцинации от коронавируса препаратом «ЭпиВакКорона», сообщает пресс-служба Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».
В сообщении отмечается, что данная вакцина является пептидной, «безопасна в применении и легко переносится».
Ранее в Институте социальных исследований и развития гражданских инициатив предложили обязать работодателей отправлять сотрудников в трёхдневный отпуск с сохранением оплаты после каждого этапа вакцинации от COVID-19, сообщает RT.
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