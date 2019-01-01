Сванидзе: Слухами о побеге Гитлера кормятся любители желтизны

Федеральное бюро расследований США рассекретило документы о побеге Адольфа Гитлера в Аргентину в 1945 году. В материалах, размещенных на сайте организации, говорится, что ФБР рассматривало такую версию. Специалисты предполагали, что до Аргентины лидер немецких национал-социалистов мог добраться на подводной лодке, после этого получить убежище в южной части горной системы Анд. Помогли ему в этом высокопоставленные чиновники латиноамериканской страны. В докладе фигурируют имена еще 50 нацистов, бежавших из рухнувшего Третьего рейха. Доклад датируется 21 сентября 1945 года. Первый директор ФБР Эдгар Гувер и военная разведка США расследование посчитали неполным и решили прекратить поиски фюрера.

О том, что побег Адольфа Гитлера исключен, а его гибель достоверно известна, в эфире НСН сообщил российский журналист и телеведущий Николай Сванидзе.

«Сегодня это абсолютно не имеет значения. А чисто теоретически правдой может быть все, что угодно, в том числе то, что Иван Грозный до сих пор скрывается в предгорьях Анд. Реально это не имеет никакого отношения к жизни, потому что всё достоверно известно: была найдена челюсть Гитлера. Достоверно известно, что он покончил с собой вместе со своей гражданской женой», - сказал он.