Сванидзе: Слухами о побеге Гитлера кормятся любители желтизны
Журналист и телеведущий рассказал НСН, что версия побега Гитлера в Аргентину в 1945 году – миф.
Федеральное бюро расследований США рассекретило документы о побеге Адольфа Гитлера в Аргентину в 1945 году. В материалах, размещенных на сайте организации, говорится, что ФБР рассматривало такую версию. Специалисты предполагали, что до Аргентины лидер немецких национал-социалистов мог добраться на подводной лодке, после этого получить убежище в южной части горной системы Анд. Помогли ему в этом высокопоставленные чиновники латиноамериканской страны. В докладе фигурируют имена еще 50 нацистов, бежавших из рухнувшего Третьего рейха. Доклад датируется 21 сентября 1945 года. Первый директор ФБР Эдгар Гувер и военная разведка США расследование посчитали неполным и решили прекратить поиски фюрера.
О том, что побег Адольфа Гитлера исключен, а его гибель достоверно известна, в эфире НСН сообщил российский журналист и телеведущий Николай Сванидзе.
«Сегодня это абсолютно не имеет значения. А чисто теоретически правдой может быть все, что угодно, в том числе то, что Иван Грозный до сих пор скрывается в предгорьях Анд. Реально это не имеет никакого отношения к жизни, потому что всё достоверно известно: была найдена челюсть Гитлера. Достоверно известно, что он покончил с собой вместе со своей гражданской женой», - сказал он.
Мифы и легенды о фюрере могут быть интересны лишь любителям желтизны, считает Сванидзе.
«Периодически такая информация всплывает, потому что это людям интересно. Также, как периодически всплывают какие-то версии убийства Сталина. Это продолжается еще со времен Лжедмитрия и даже раньше. Мы никак не можем поверить в то, что первое лицо может самостоятельно уйти из жизни: обязательно его кто-то убил, отравил или пытался отравить, но не получилось. У нас бытуют такие представления, потому что страна царистская. Но и во всем мире это всегда вызывает живейший интерес. Есть спрос – есть и предложение», - отметил собеседник НСН.
Согласно общепринятой версии, Адольф Гитлер и его жена Ева Браун покончили с собой 30 апреля 1945 года в Берлине, когда Красная армия штурмовала немецкую столицу. Их тела были сожжены в саду рейхсканцелярии.
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