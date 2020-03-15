Стали известны знаки зодиака, которым не нравится извиняться

Эксперт по астрологии и писательница Кристина Шенвальд рассказала о знаках зодиака, которым не нравится извиняться, сообщает Your Tango.

К ним относятся Тельцы, Водолеи, Скорпионы, Рыбы и Девы, уточняет РИА Новости.

Так, Тельцам сложно просить прощения из-за собственного упрямства и большого значения, которое они придают собственной силе. Они убеждены, что чаще перед ними все должны извиняться.

Водолеям признать собственные ошибки мешает гордость. Им не нравится чувствовать себя «вторым сортом» из-за неверных поступков. Но, даже отстранившись от ситуации и остыв от эмоций, они вряд ли извиняться.

Чувствительность и открытость Скорпионов порождает у них страх быть уязвленными. Поэтому они стараются обставить дело так, что виноватым будет кто-то, кроме них самих.

Аналогичные мотивы у Рыб. Не желая чувствовать себя плохими и ужасными, Рыбы не желают извиняться. Они предпочитают взять паузу и ждать, когда ситуация разрешится сама собой.

Сложно признать собственные ошибки и, тем более, просить прощения Девам – у них одовольно завышенные требования к себе и окружающим, которыми они не хотят быть отвергнуты.

«Те, кто думают, что извинения делают их слабее, ошибаются. Гордость — это хорошее качество, но когда она выходит на первый план, то может помешать вашему личностному росту и негативно повлиять на отношения», - считает астролог.

Ранее основательница кадрового агентства по подбору домашнего персонала «Домашняя история» Наталья Каменская в эфире НСН рассказала, что работодатели при наборе домашней прислуги учитывают знак Зодиака, например, в требованиях к дворецкому. Он обязательно должен быть по знаку зодиака Стрельцом, Девой, Водолеем, Козерогом или же Львом. Также она отметила, что работодатели в России ориентируются на английские сериалы, в которых создан образ идеального дворецкого или другого персонала, работающего в доме.

«Я бы сказала, что это не странные требования, а разворот пожеланий по персоналу к лучшим образцам. Потому что и «Дживс и Вустер», и «Аббатство Даунтон» (британский исторический драматический телесериал – прим. НСН) это такие идеальные картинки. И, конечно, любой работодатель хочет, чтобы у него было лучшее. В данных фильмах место действия - Англия, которая является родиной такого рода сервиса, высочайшего уровня профессионалов в данной сфере», - сказала Каменская.



