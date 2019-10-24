Российские экономки не дотягивают до лондонских батлеров
Основательница компании «Домашняя история» в эфире НСН заявила, что из России «утекают» работодатели для прислуги.
Одна из богатых российских семей опубликовала на британском сайте для поиска работы вакансию дворецкого. Главным условием является то, что работник должен быть похож на персонаж сериала «Дживс и Вустер», пишет The Guardian.
Критерий связан с тем, что члены семьи являются фанатами фильма. В список навыков вошли: знание русского, английского и французского языков; популярных ресторанов и модных мест Лондона и юга Франции. Также претендент на должность должен хорошо разбираться в еде, технологиях, географии, фильмах и сериалах.
Основательница кадрового агентства по подбору домашнего персонала «Домашняя история» Наталья Каменская в эфире НСН не удивилась, что богатая русская семья ищет сотрудника в Лондоне.
«Я бы сказала, что это не странные требования, а разворот пожеланий по персоналу к лучшим образцам. Потому что и «Дживс и Вустер», и «Аббатство Даунтон» (британский исторический драматический телесериал – прим. НСН) это такие идеальные картинки. И, конечно, любой работодатель хочет, чтобы у него было лучшее. В данных фильмах место действия - Англия, которая является родиной такого рода сервиса, высочайшего уровня профессионалов в данной сфере», - сказала Каменская.
Не обошли работодатели стороной и созвездия в требованиях к дворецкому. Он обязательно должен быть по знаку зодиака Стрельцом, Девой, Водолеем, Козерогом или же Львом. Работать предстоит во Франции, Италии, Великобритании и России при зарплате в 4-6 тысяч евро в месяц. Но сам кандидат должен быть непременно из Лондона.
Она считает, что российские управляющие заметно отличаются от лондонских.
«В Англии батлер (глава домашнего хозяйства – прим. НСН) это все-таки более разносторонняя должность, а управляющий или экономка высокого уровня в России это немного более узкое понятие. В России управляющие знают, как правильно подается торт, как встретить гостей, организовать лучших официантов, какое вино нужно подобрать, но все-таки редко встретишь столь высокий уровень, как там. Это крупицы, уникальные люди, но они есть, я встречала», - уточнила основательница кадрового агентства.
При этом, она отметила, что в России наблюдается «большой отток работодателей» соответствующего уровня.
«У многих в резюме можно увидеть строчку: "Работодатель уехал из России". Также в разной степени повлияла экономическая обстановка в стране», - заключила собеседница.
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