Российские экономки не дотягивают до лондонских батлеров

Одна из богатых российских семей опубликовала на британском сайте для поиска работы вакансию дворецкого. Главным условием является то, что работник должен быть похож на персонаж сериала «Дживс и Вустер», пишет The Guardian.

Критерий связан с тем, что члены семьи являются фанатами фильма. В список навыков вошли: знание русского, английского и французского языков; популярных ресторанов и модных мест Лондона и юга Франции. Также претендент на должность должен хорошо разбираться в еде, технологиях, географии, фильмах и сериалах.

Основательница кадрового агентства по подбору домашнего персонала «Домашняя история» Наталья Каменская в эфире НСН не удивилась, что богатая русская семья ищет сотрудника в Лондоне.

«Я бы сказала, что это не странные требования, а разворот пожеланий по персоналу к лучшим образцам. Потому что и «Дживс и Вустер», и «Аббатство Даунтон» (британский исторический драматический телесериал – прим. НСН) это такие идеальные картинки. И, конечно, любой работодатель хочет, чтобы у него было лучшее. В данных фильмах место действия - Англия, которая является родиной такого рода сервиса, высочайшего уровня профессионалов в данной сфере», - сказала Каменская.