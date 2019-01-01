Блондинка за рулем. Дальнобойщики - «за», машинисты метро - «против»
Председатель профсоюза работников ГУП «Московский метрополитен» Николай Гостев и координатор движения «Дальнобойщик» Валерий Войтко по-разному оценили нововведения Минтруда.
Минтруд сократил список запрещенных для женщин профессий, в связи с этим россиянкам разрешено водить электропоезда и большегрузы, об этом сообщает РБК. Помимо этого женщины смогут служить на корабле, ремонтировать машины и работать в других, ранее запрещенных областях. Мнения председателя профсоюза «Московского метрополитена» и координатора движения «Дальнобойщик» по поводу женщин в этих профессиях кардинально разделились.
Председатель профсоюза работников ГУП «Московский метрополитен» Николай Гостев в эфире НСН заявил, что, несмотря на опыт работы женщин в качестве машинистов электропоездов, под землей им будет физически трудно и такая работа серьезно скажется на их здоровье.
«Решение уже принято, после драки кулаками не машут. Но вообще женщинам физиологически тяжело будет работать на этой работе. Метрополитен имеет опыт работы женщин машинистами электропоездов, им сложнее работать, но они гораздо более дисциплинированные работники. Скажем так, я бы не хотел, чтобы моя супруга работала на такой работе. Вредные условия труда из тоннеля никуда не ушли, то, что по бумагам переписали и подгоняют законодательную базу – что ж, видимо, это политика государства такая. Если будут сняты все ограничения на прием женщин из других регионов, то я думаю, будет достаточно желающих. Мы сейчас испытываем большой дефицит кадров на метрополитене. Именно машинистов электропоездов. Сама по себе подготовка занимает около года, чтобы человек мог работать на этой работе. Но, по большому счету, мы считаем это ошибкой Роструда», - отметил Николай Гостев.
Что же касается дальнобойщиков, то координатор движения «Дальнобойщик» Валерий Войтко в эфире НСН сообщил, что благодаря современной довольно легкой в управлении технике женщины способны справиться с профессией дальнобойщика. Кроме того, он подчеркнул, что сегодня, женщины уже становятся водителями магистральных большегрузов и решение Минтруда лишь облегчит процесс их трудоустройства.
«Что касается опасений переноса стереотипа «блондинка за рулем – коза на дороге» на профессиональных водителей, не могу расписываться за всех, но те милые дамы, которых я знаю, которые управляют грузовым автомобилем, они это делают очень аккуратно, вдумчиво и по-настоящему профессионально. Так что здесь никаких неожиданностей мы не ждем. Зачастую могут даже мужикам фору дать в плане профессионального вождения» - заключил Войтко.
Решение изменить список запрещенных для женщин профессий было принято в апреле, нововведения же должны вступить в силу в 2021 году. Напомним, что список должен сократиться с 456 до 98 специальностей.
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