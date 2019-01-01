Блондинка за рулем. Дальнобойщики - «за», машинисты метро - «против»

Минтруд сократил список запрещенных для женщин профессий, в связи с этим россиянкам разрешено водить электропоезда и большегрузы, об этом сообщает РБК. Помимо этого женщины смогут служить на корабле, ремонтировать машины и работать в других, ранее запрещенных областях. Мнения председателя профсоюза «Московского метрополитена» и координатора движения «Дальнобойщик» по поводу женщин в этих профессиях кардинально разделились.

Председатель профсоюза работников ГУП «Московский метрополитен» Николай Гостев в эфире НСН заявил, что, несмотря на опыт работы женщин в качестве машинистов электропоездов, под землей им будет физически трудно и такая работа серьезно скажется на их здоровье.

«Решение уже принято, после драки кулаками не машут. Но вообще женщинам физиологически тяжело будет работать на этой работе. Метрополитен имеет опыт работы женщин машинистами электропоездов, им сложнее работать, но они гораздо более дисциплинированные работники. Скажем так, я бы не хотел, чтобы моя супруга работала на такой работе. Вредные условия труда из тоннеля никуда не ушли, то, что по бумагам переписали и подгоняют законодательную базу – что ж, видимо, это политика государства такая. Если будут сняты все ограничения на прием женщин из других регионов, то я думаю, будет достаточно желающих. Мы сейчас испытываем большой дефицит кадров на метрополитене. Именно машинистов электропоездов. Сама по себе подготовка занимает около года, чтобы человек мог работать на этой работе. Но, по большому счету, мы считаем это ошибкой Роструда», - отметил Николай Гостев.