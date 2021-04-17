Стали известны вакансии в РФ с зарплатами от 500 тысяч рублей
Российские работодатели предлагают зарплату от 500 тысяч рублей брокерам, стоматологам и директорам. С начала 2021 года в стране было около 2,5 тысячи подобных вакансий, сообщает РИА Новости со ссылкой на службу исследований HeadHunter.
По данным сервиса, сейчас в России доступны около тысячи вакансий с доходом в 500 тысяч рублей. При этом 47% из них — в Москве и Московской области, 33% — в Краснодарском крае, 8% — в Санкт-Петербурге, по 2 процента — в Татарстане и Свердловской области. На остальные российские регионы приходится 8% подобных вакансий.
Высокие зарплаты чаще всего предлагают специалистам в сферах продаж, строительства и недвижимости, IT и телекоммуникаций, консультирования, менеджерам высшего уровня. При этом 8% вакансий предусматривают работу в удаленном режиме.
В первую десятку вакансий с зарплатами от 500 тысяч входят брокер по работе с клиентами (600 тысяч - 3 млн рублей до вычета налогов), генеральный директор международного бизнеса (800 тысяч - 1,5 млн рублей), директор по развитию рекламного агентства (400 тысяч - 3 млн рублей).
Кроме того, высокую оплату труда предлагают стоматологу-ортопеду (до 750 тысяч рублей на руки), директору по персоналу (500 - 700 тысяч рублей), управляющему директору золотодобывающей компании (500 - 600 тысяч рублей до вычета налогов).
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