Зарплата российских космонавтов превысит 500 тысяч рублей
Зарплата российских космонавтов после повышения превысит 500 тысяч рублей в месяц, рассказал заместитель гендиректора Роскосмоса по экономике и финансам Максим Овчинников. Ранее Владимир Путин предложил увеличить оклады космонавтов на 50-70%.
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Овчинников отметил, что повышение касается и опытных космонавтов, и тех, кто только готовится к полету. Зарплата кандидатов в космонавты увеличится на 70% и составит практически 300 тысяч рублей в месяц, а опытные представители профессии будут получать чуть больше 500 тысяч ежемесячно после объявленного увеличения зарплаты на 50%, передает ТАСС.
Заместитель гендиректора Роскосмоса также отметил, что на данный момент российские космонавты получают в два раза меньше, чем их коллеги из Европы и США. Астронавты NASA, например, получают около 9 тысяч долларов. Сообщается, что увеличение заработной платы космонавтов является приоритетной задачей для корпорации.
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