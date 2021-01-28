Стали известны условия снятия коронавирусных ограничений в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что ограничения, введённые из-за ситуации с COVID-19, будут сняты, когда снизится количество фиксируемых случаев заражения в сутки, сообщает RT.
«Судя по снижающейся динамике, мы, как только увидим меньше 900 случаев в день, по сути, отменим все ограничения», - сказал глава Подмосковья.
По словам Воробьева, что требование носить маски и перчатки в общественных местах, а также соблюдать социальную дистанцию, сохранится ещё долгое время.
Подмосковье занимает в России третье место по числу заразившихся COVID-19. С начала пандемии в регионе выявлено 189 547 случаев коронавируса, выздоровели 149 984 человека, умерли 3 657 пациентов.
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