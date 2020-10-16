Стали известны сроки производства третьей российской вакцины от COVID-19
Третья российская вакцина от коронавируса может поступить в производство в следующем году. Об этом рассказал министр промышленности и торговли России Денис Мантуров на форуме «Биотехмед» в Геленджике.
Как сообщил глава Минпромторга, до конца года ведомство должно получить досье новой вакцины, затем пройти необходимые регуляторные процедуры в Минздраве и запустить производство препарата.
Мантуров подтвердил, что производство вакцины стартует в 2012 году, отметив, что до конца текущего года Минпромторг планирует «наших производственников подключить к процессу».
Министр рассказал, что в стране на разных стадиях разработки вакцины находится 18 предприятий. Мантуров подчеркнул, что ему известно лишь о трёх «живых» вакцинах.
Первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции зарегистрировал российский Минздрав в августе текущего года. Препарат под названием «Спутник V» был разработан в НИЦЭМ им. Гамалеи. Вторую российскую вакцину от COVID-19, разработанную центром «Вектор», зарегистрировали в среду. Препарат получил название «ЭпиВакКорона».
Новую, третью по счёту, отечественную вакцину разработал научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова. Клинические исследования препарата планировалось начать в октябре.
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