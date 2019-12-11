Стали известны соседи Лужкова по Новодевичьему кладбищу
Похороны бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова пройдут 12 декабря на Новодевичьем кладбище столицы.
Он будет упокоен рядом с могилами поэта и писателя Сергея Михалкова и бывшего премьер-министра РФ и экс-главы МИД страны Евгения Примакова, передает ТАСС. Также недалеко похоронены актриса Татьяна Самойлова и певица Людмила Зыкина.
Лужков скончался накануне в одной из клиник Мюнхена после осложнений на фоне операции на сердце. Ему было 83 года.Отпевание экс-мэра проведет патриарх Кирилл в храме Христа Спасителя.
Тем временем возле здания мэрии Москвы в Вознесенском переулке появился мемориал, посвященный бывшему градоначальнику. Жители города несут сюда цветы и зажигают свечи, отмечает РИА ФАН.
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