Стали известны самые закредитованные регионы РФ

По её словам, наиболее закредитованными регионами в России являются Тува, Калмыкия и Ленинградская область.

Лазарева добавила, что самые слабые показатели закредитованности зафиксированы в Чеченской республике, а также Дагестане и Ингушетии, однако в этих регионах наиболее высокий уровень просроченных задолженностей.

Ранее в Общероссийском народном фронте заявили, что задолженность россиян по кредитам в первом полугодии 2021 года выросла с 27 до 35 процентов от среднестатистического дохода, сообщает «Свободная пресса».

