Стали известны самые закредитованные регионы РФ

Руководитель проекта Общероссийского народного фронта «За права заёмщиков» Евгения Лазарева заявила, что в последнее время россияне стали более ответственно выплачивать кредиты и число просрочек сокращается, сообщает РИА Новости.

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По её словам, наиболее закредитованными регионами в России являются Тува, Калмыкия и Ленинградская область.

Лазарева добавила, что самые слабые показатели закредитованности зафиксированы в Чеченской республике, а также Дагестане и Ингушетии, однако в этих регионах наиболее высокий уровень просроченных задолженностей.

Ранее в Общероссийском народном фронте заявили, что задолженность россиян по кредитам в первом полугодии 2021 года выросла с 27 до 35 процентов от среднестатистического дохода, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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